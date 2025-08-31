Bric à Brac à Cures Cures
Bric à Brac à Cures
Cures Sarthe
Tarif :
Date :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Le Comité des Fêtes et Culture de Cures vous donne rendez-vous pour son traditionnel bric à brac ! Une belle occasion de chiner, vendre, flâner, et partager un moment convivial en plein cœur du village.
Dimanche 31 août 2025
De 7h à 18h
Parking de la salle communale, au cœur du bourg de Cures
Emplacement
➡️ Jusqu’à 3 mètres 2 €
➡️ Au-delà 4 €
(Véhicule stationné à côté du stand)
❌ Aucune réservation nécessaire
️ Professionnels & particuliers bienvenus dès 7h
️ Restauration & buvette assurées par le comité viennoiseries, boissons, frites, saucisses, merguez… de quoi combler les gourmands !
Infos 06 50 68 30 36 / 06 81 25 71 22
✉️ Mail comitefetescures@orange.fr .
Cures 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 68 30 36
English :
The Comité des Fêtes et Culture de Cures invites you to its traditional bric à brac!
German :
Das Fest- und Kulturkomitee von Cures lädt Sie zu seinem traditionellen Bric à brac ein!
Italiano :
Il Comitato delle Feste e della Cultura di Cures vi invita al suo tradizionale bric-a-brac!
Espanol :
El Comité des Fêtes et Culture de Cures le invita a su tradicional ¡bric-a-brac!
