Bric à Brac à Cures Cures

Le Comité des Fêtes et Culture de Cures vous donne rendez-vous pour son traditionnel bric à brac ! Une belle occasion de chiner, vendre, flâner, et partager un moment convivial en plein cœur du village.

Dimanche 31 août 2025

De 7h à 18h

Parking de la salle communale, au cœur du bourg de Cures

Emplacement

➡️ Jusqu’à 3 mètres 2 €

➡️ Au-delà 4 €

(Véhicule stationné à côté du stand)

❌ Aucune réservation nécessaire

️ Professionnels & particuliers bienvenus dès 7h

️ Restauration & buvette assurées par le comité viennoiseries, boissons, frites, saucisses, merguez… de quoi combler les gourmands !

Infos 06 50 68 30 36 / 06 81 25 71 22

✉️ Mail comitefetescures@orange.fr .

Cures 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 68 30 36

English :

The Comité des Fêtes et Culture de Cures invites you to its traditional bric à brac!

German :

Das Fest- und Kulturkomitee von Cures lädt Sie zu seinem traditionellen Bric à brac ein!

Italiano :

Il Comitato delle Feste e della Cultura di Cures vi invita al suo tradizionale bric-a-brac!

Espanol :

El Comité des Fêtes et Culture de Cures le invita a su tradicional ¡bric-a-brac!

