AGENDA · Agris
Bric-à-brac Agris
dimanche 12 juillet 2026 · Agris
Informations pratiques
Agris
Bric-à-brac
Le bourg Agris Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Dans le bourg d’Agris.
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Le bourg Agris 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 51 45 47
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English :
In the village of Agris.
L’événement Bric-à-brac Agris a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord