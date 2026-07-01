Informations pratiques

Agris

Bric-à-brac

Le bourg Agris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Dans le bourg d’Agris.

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Le bourg Agris 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 51 45 47

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English :

In the village of Agris.

L’événement Bric-à-brac Agris a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord