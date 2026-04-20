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BRIC A BRAC salle des fêtes Ambernac Ambernac

BRIC A BRAC salle des fêtes Ambernac Ambernac dimanche 3 mai 2026.

Lieu : salle des fêtes Ambernac

Adresse : LE BOURG

Ville : 16490 Ambernac

Département : Charente

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Ambernac

BRIC A BRAC

salle des fêtes Ambernac LE BOURG Ambernac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Bric à brac dans les rues du bourg d’Ambernac
emplacement gratuit
restauration sur place
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salle des fêtes Ambernac LE BOURG Ambernac 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 44 07  vanessa.chardat@orange.fr

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English :

Bric à brac in the streets of Ambernac
free stand
on-site catering

L’événement BRIC A BRAC Ambernac a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Charente Limousine

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