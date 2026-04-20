BRIC A BRAC salle des fêtes Ambernac Ambernac

Ambernac

BRIC A BRAC

salle des fêtes Ambernac LE BOURG Ambernac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Bric à brac dans les rues du bourg d’Ambernac

emplacement gratuit

restauration sur place

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salle des fêtes Ambernac LE BOURG Ambernac 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 44 07 vanessa.chardat@orange.fr

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English :

Bric à brac in the streets of Ambernac

free stand

on-site catering

L’événement BRIC A BRAC Ambernac a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Charente Limousine