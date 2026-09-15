Informations pratiques

Chartres

Bric-à-Brac au Camping de Chartres

9 Rue de Launay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 07:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

À vos cartons, prêts… chinez ! Le temps d’une journée, le Camping de Chartres se transforme en terrain de chasse aux bonnes trouvailles. Objets insolites, petits trésors et souvenirs oubliés vous attendent peut-être au détour d’un stand.

Amateurs de brocante, collectionneurs ou simples curieux, préparez-vous à fouiller, dénicher et vous laisser surprendre ! Installé dans le cadre verdoyant du Camping de Chartres, ce bric-à-brac réunit une multitude d’objets qui ne demandent qu’à trouver une nouvelle histoire. Vaisselle ancienne, décoration, livres, jouets, objets du quotidien ou curiosités : chaque stand réserve son lot de découvertes et peut-être la perle rare que vous ne cherchiez pas. L’ambiance conviviale invite à prendre le temps de flâner, d’échanger avec les exposants et de négocier pourquoi pas quelques trouvailles. Une sortie idéale pour les chineurs comme pour ceux qui aiment simplement se promener au fil des stands et donner une seconde vie aux objets. 0 .

9 Rue de Launay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 23 50 61 mfrsoulier@wanadoo.fr

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English :

%C0 Are your boxes ready? Let the bargain hunting begin! For one day, the Chartres Campground turns into a treasure hunt. Unusual items, little treasures, and forgotten souvenirs might be waiting for you just around the corner at one of the booths.

L’événement Bric-à-Brac au Camping de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CHARTRES