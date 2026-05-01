Bonnebosq

Bric à Brac

Le bourg Bonnebosq Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Affaires de seconde main.

C’est le moment de faire des affaires.

Buvette et restauration sur place. .

Le bourg Bonnebosq 14340 Calvados Normandie

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English : Bric à Brac

Second-hand business.

L’événement Bric à Brac Bonnebosq a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme