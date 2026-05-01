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Bric à Brac Bonnebosq

Bric à Brac Bonnebosq dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 14340 Bonnebosq

Département : Calvados

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bonnebosq

Bric à Brac

Le bourg Bonnebosq Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Affaires de seconde main.
C’est le moment de faire des affaires.
Buvette et restauration sur place.   .

Le bourg Bonnebosq 14340 Calvados Normandie  

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English : Bric à Brac

Second-hand business.

L’événement Bric à Brac Bonnebosq a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme