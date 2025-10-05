Bric à Brac Brains-sur-Gée

Bric à Brac Brains-sur-Gée dimanche 5 octobre 2025.

Bric à Brac

Les Touches Brains-sur-Gée Sarthe

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Venez profiter des bonnes affaires !!!!

Restauration sur place .

Les Touches Brains-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 07 86 86 brainsanimation72@gmail.com

English :

Come and take advantage of the bargains !!!!

German :

Kommen Sie und profitieren Sie von den Schnäppchen !!!!

Italiano :

Vieni ad approfittare delle occasioni !!!!

Espanol :

¡¡¡¡Venga y aproveche las ofertas !!!!

L’événement Bric à Brac Brains-sur-Gée a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Vallée de la Sarthe