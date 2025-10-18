Bric à Brac Salle des fêtes Châteauponsac

Bric à Brac Salle des fêtes Châteauponsac samedi 18 octobre 2025.

Bric à Brac

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Vente au profit de l’association protectrice des félins « les Amis des Chats » linge, vaisselle, livres, disques, luminaires, jouets, bibelots, articles de jardinage. Seule l’association expose. Venez faire le plein de bonnes affaires ! .

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 56 42 42 lesamisdeschats87@orange.fr

English : Bric à Brac

German : Bric à Brac

Italiano :

Espanol : Bric à Brac

L’événement Bric à Brac Châteauponsac a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays du Haut Limousin