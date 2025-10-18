Bric à Brac Salle des fêtes Châteauponsac
Bric à Brac Salle des fêtes Châteauponsac samedi 18 octobre 2025.
Bric à Brac
Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne
Vente au profit de l’association protectrice des félins « les Amis des Chats » linge, vaisselle, livres, disques, luminaires, jouets, bibelots, articles de jardinage. Seule l’association expose. Venez faire le plein de bonnes affaires ! .
Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 56 42 42 lesamisdeschats87@orange.fr
