Bric à brac d’automne par l’association Afihmad Rue de l’église Arudy
Bric à brac d’automne par l’association Afihmad Rue de l’église Arudy dimanche 19 octobre 2025.
Bric à brac d’automne par l’association Afihmad
Rue de l’église Halle du marché Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Brocante de livres, disques, décoration, jouets, vélos, vaisselle, vêtements et linge de maison, petits meubles, outils, objets divers… à très petits prix. Vente réalisée au profit de l’association humanitaire Afihmad. Action organisée dans le cadre de la Foire d’automne. .
Rue de l’église Halle du marché Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine afihmad@orange.fr
English : Bric à brac d’automne par l’association Afihmad
German : Bric à brac d’automne par l’association Afihmad
Italiano :
Espanol : Bric à brac d’automne par l’association Afihmad
L’événement Bric à brac d’automne par l’association Afihmad Arudy a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées