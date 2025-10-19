Bric à brac d’automne par l’association Afihmad Rue de l’église Arudy

Rue de l’église Halle du marché Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Brocante de livres, disques, décoration, jouets, vélos, vaisselle, vêtements et linge de maison, petits meubles, outils, objets divers… à très petits prix. Vente réalisée au profit de l’association humanitaire Afihmad. Action organisée dans le cadre de la Foire d’automne. .

Rue de l’église Halle du marché Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine afihmad@orange.fr

