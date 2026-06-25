BRIC A BRAC de La Milesse La Milesse
dimanche 5 juillet 2026 · La Milesse
Informations pratiques
La Milesse
BRIC A BRAC de La Milesse
Rue de la Terroirie La Milesse Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Bric à Brac du comité des Fêtes
Vide greniers, Brocante & antiquités.
Buvette et restauration
+de 200 exposants
Réservation obligatoire
10€ les 10 ML (5€ pour les habitants de l’Antonnière sur justificatif de domicile 6 mois) .
Rue de la Terroirie La Milesse 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 96 82 81
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English :
Bric-a-brac by the Festival Committee
L’événement BRIC A BRAC de La Milesse La Milesse a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72