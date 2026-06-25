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AGENDA · La Milesse

BRIC A BRAC de La Milesse La Milesse

dimanche 5 juillet 2026 · La Milesse

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue de la Terroirie
Ville
72650 La Milesse
Département
Sarthe
Tarif

La Milesse

BRIC A BRAC de La Milesse

Rue de la Terroirie La Milesse Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Bric à Brac du comité des Fêtes
Vide greniers, Brocante & antiquités.
Buvette et restauration
+de 200 exposants
Réservation obligatoire
10€ les 10 ML (5€ pour les habitants de l’Antonnière sur justificatif de domicile 6 mois)   .

Rue de la Terroirie La Milesse 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 96 82 81 

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English :

Bric-a-brac by the Festival Committee

L’événement BRIC A BRAC de La Milesse La Milesse a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72