Informations pratiques

La Milesse

BRIC A BRAC de La Milesse

Rue de la Terroirie La Milesse Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Bric à Brac du comité des Fêtes

Vide greniers, Brocante & antiquités.

Buvette et restauration

+de 200 exposants

Réservation obligatoire

10€ les 10 ML (5€ pour les habitants de l’Antonnière sur justificatif de domicile 6 mois) .

Rue de la Terroirie La Milesse 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 96 82 81

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English :

Bric-a-brac by the Festival Committee

L’événement BRIC A BRAC de La Milesse La Milesse a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72