Bric à Brac de la SPA Prends y Gardes Lusigny

Informations pratiques

Lusigny

Bric à Brac de la SPA

Prends y Gardes La Buissonière Lusigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Vente de meubles, livres, vaisselle, jeux, CD/DVD, jouets et déco à petits prix. Toutes les sommes récoltées sont au profit des protégés de la SPA du Bourbonnais.

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Prends y Gardes La Buissonière Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 24 19 ste-protectrice-des-animaux0413@orange.fr

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English :

Sale of furniture, books, dishes, games, CDs/DVDs, toys, and home decor at low prices. All proceeds will benefit the animals in the care of the SPA du Bourbonnais.

L’événement Bric à Brac de la SPA Lusigny a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région