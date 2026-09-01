Bric à Brac de la SPA Prends y Gardes Lusigny
samedi 26 septembre 2026 · Prends y Gardes · Lusigny
Informations pratiques
Lusigny
Bric à Brac de la SPA
Prends y Gardes La Buissonière Lusigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Vente de meubles, livres, vaisselle, jeux, CD/DVD, jouets et déco à petits prix. Toutes les sommes récoltées sont au profit des protégés de la SPA du Bourbonnais.
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Prends y Gardes La Buissonière Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 24 19 ste-protectrice-des-animaux0413@orange.fr
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English :
Sale of furniture, books, dishes, games, CDs/DVDs, toys, and home decor at low prices. All proceeds will benefit the animals in the care of the SPA du Bourbonnais.
L’événement Bric à Brac de la SPA Lusigny a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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