Moncé-en-Belin

Bric à Brac de Moncé

1 Rue du Stade Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

BRIC À BRAC de Moncé en Belin le Dimanche 31 mai 2026, de 6h à 18h au stade municipal Michel-Geoffrois.

L’Entente Sportive de Moncé et le Club des Supporters vous donnent rendez-vous pour une grande journée conviviale au Stade municipal Michel-Geoffrois de 6h à 18h.

Venez chiner, vendre, flâner… il y en aura pour tous les goûts !

Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la journée.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Exposants 8 € les 5 mètres avec un véhicule + 3 € par mètre supplémentaire en cas de remorque

Infos & inscriptions esmbric72@gmail.com

06 86 72 94 11

On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux et animé au cœur de Moncé-en-Belin ! .

1 Rue du Stade Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 72 94 11 esmbric72@gmail.com

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English :

BRIC À BRAC de Moncé en Belin on Sunday, May 31, 2026, from 6am to 6pm at the Michel-Geoffrois municipal stadium.

L’événement Bric à Brac de Moncé Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72