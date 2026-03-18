Bric à brac de printemps par l’association Afihmad Salle Espalungue Arudy

Bric à brac de printemps par l’association Afihmad

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Brocante de livres, disques, décoration, jouets, vélos, vaisselle, vêtements et linge de maison, petits meubles, outils, objets divers… à très petits prix. Vente réalisée au profit de l’association humanitaire Afihmad. .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine afihmad@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bric à brac de printemps par l’association Afihmad

L’événement Bric à brac de printemps par l’association Afihmad Arudy a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées