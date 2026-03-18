Bric à brac de printemps par l’association Afihmad Salle Espalungue Arudy
Bric à brac de printemps par l’association Afihmad Salle Espalungue Arudy dimanche 29 mars 2026.
Bric à brac de printemps par l’association Afihmad
Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Brocante de livres, disques, décoration, jouets, vélos, vaisselle, vêtements et linge de maison, petits meubles, outils, objets divers… à très petits prix. Vente réalisée au profit de l’association humanitaire Afihmad. .
Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine afihmad@orange.fr
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English : Bric à brac de printemps par l’association Afihmad
L’événement Bric à brac de printemps par l’association Afihmad Arudy a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées