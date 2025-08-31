Bric à Brac du ROC-ASSJ HB87 et Les LÉG’HAND Parking Hyper U Saint-Junien

Bric à Brac du ROC-ASSJ HB87 et Les LÉG’HAND Parking Hyper U Saint-Junien dimanche 31 août 2025.

Bric à Brac du ROC-ASSJ HB87 et Les LÉG’HAND

Parking Hyper U Avenue Nelson Mandela Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Venez chiner, flâner et faire de belles trouvailles au Bric à Brac de Saint-Junien ! Organisé par le ROC-ASSJ HB87 et les LÉG’HAND, cet événement incontournable réunit exposants et visiteurs pour une journée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur. Entre objets insolites, bonnes affaires et trésors cachés, chacun trouvera son bonheur en parcourant les stands tout au long de la journée. Que vous soyez collectionneur, amateur de déco, chineur du dimanche ou simple curieux, c’est l’occasion idéale pour dénicher la perle rare tout en partageant un moment chaleureux au cœur de la ville. L’entrée est gratuite pour les visiteurs, alors profitez-en en famille ou entre amis ! Pour les exposants, l’inscription est payante pensez à réserver votre emplacement et rejoignez la grande fête des passionnés de brocante et de convivialité. .

Parking Hyper U Avenue Nelson Mandela Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 02 07

English : Bric à Brac du ROC-ASSJ HB87 et Les LÉG’HAND

German : Bric à Brac du ROC-ASSJ HB87 et Les LÉG’HAND

Italiano :

Espanol : Bric à Brac du ROC-ASSJ HB87 et Les LÉG’HAND

L’événement Bric à Brac du ROC-ASSJ HB87 et Les LÉG’HAND Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Porte Océane du Limousin