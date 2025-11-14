BRIC A BRAC DU SECOURS CATHOLIQUE Maison paroissiale Monistrol-sur-Loire

BRIC A BRAC DU SECOURS CATHOLIQUE

Maison paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

2025-11-14

Bric à brac du Secours Catholique

Vaisselle, bibelots, tableaux, lampes, jouets, jeux de société, puzzles, etc.

Livres, CD et DVD

Maison paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Bric à brac by Secours Catholique

Crockery, knick-knacks, paintings, lamps, toys, board games, puzzles, etc.

Books, CDs and DVDs

German :

Bric à brac der Katholischen Nothilfe

Geschirr, Nippes, Bilder, Lampen, Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Puzzles, etc.

Bücher, CDs und DVDs

Italiano :

Bric à brac di Secours Catholique

Stoviglie, soprammobili, quadri, lampade, giocattoli, giochi da tavolo, puzzle, ecc.

Libri, CD e DVD

Espanol :

Bric à brac de Secours Catholique

Vajillas, chucherías, cuadros, lámparas, juguetes, juegos de mesa, puzzles, etc.

Libros, CD y DVD

