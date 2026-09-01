Bric à Brac du Secours Populaire en face de LIDL Saint-Pourçain-sur-Sioule

samedi 19 septembre 2026 · en face de LIDL · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Bric à Brac du Secours Populaire

en face de LIDL 33 Route de Montmarault Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Grand bric-à-brac au profit du Secours Populaire de Saint-Pourçain-sur-Sioule : meubles, électroménager, vaisselle, livres, jeux, matériel de puériculture, décorations… Venez nombreux faire de bonnes affaires en soutenant une belle cause !

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en face de LIDL 33 Route de Montmarault Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 63 12 10 secourspopstpourcain@gmail.com

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English :

Big yard sale to benefit Secours Populaire in Saint-Pourçain-sur-Sioule: furniture, appliances, dishes, books, games, baby gear, decorations… Come out in large numbers to find great deals while supporting a worthy cause!

L’événement Bric à Brac du Secours Populaire Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule