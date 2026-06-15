Duneau

Bric à Brac

Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

1 € le mètre.

Restauration sur place .

Bric à Brac à Duneau organisé par le comité des fêtes le dimanche 19 juillet. .

Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire cdf.duneau@gmail.com

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English :

L’événement Bric à Brac Duneau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude