Bric à Brac Duneau
Bric à Brac Duneau dimanche 19 juillet 2026.
Duneau
Bric à Brac
Duneau Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
1 € le mètre.
Restauration sur place .
Bric à Brac à Duneau organisé par le comité des fêtes le dimanche 19 juillet. .
Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire cdf.duneau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bric à Brac Duneau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude