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Bric à Brac Duneau

Bric à Brac Duneau dimanche 19 juillet 2026.

Ville : 72160 Duneau

Département : Sarthe

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Duneau

Bric à Brac

Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

1 € le mètre.
Restauration sur place .
Bric à Brac à Duneau organisé par le comité des fêtes le dimanche 19 juillet.   .

Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire   cdf.duneau@gmail.com

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English :

L’événement Bric à Brac Duneau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude