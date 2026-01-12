Bric à Brac Emmaüs Salle des Fêtes Lencloître
Bric à Brac Emmaüs Salle des Fêtes Lencloître vendredi 16 janvier 2026.
Bric à Brac Emmaüs
Salle des Fêtes Place du Général Pierre Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18
.
Salle des Fêtes Place du Général Pierre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 27 30 contact@emmaus-chatelleraudais.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bric à Brac Emmaüs
L’événement Bric à Brac Emmaüs Lencloître a été mis à jour le 2026-01-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne