Bric à brac La Gargotte Empuré

Empuré

Bric à brac

La Gargotte D303 Empuré Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 05:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

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La Gargotte D303 Empuré 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 70 55 52

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English :

L’événement Bric à brac Empuré a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente