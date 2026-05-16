Bric à brac La Gargotte Empuré
Bric à brac La Gargotte Empuré dimanche 26 juillet 2026.
Empuré
Bric à brac
La Gargotte D303 Empuré Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 05:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
.
La Gargotte D303 Empuré 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 70 55 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bric à brac Empuré a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente