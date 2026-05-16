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Bric à brac La Gargotte Empuré

Bric à brac La Gargotte Empuré dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : La Gargotte

Adresse : D303

Ville : 16240 Empuré

Département : Charente

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Empuré

Bric à brac

La Gargotte D303 Empuré Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 05:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

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La Gargotte D303 Empuré 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 70 55 52 

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English :

L’événement Bric à brac Empuré a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente