Informations pratiques

Ardenay-sur-Mérize

Bric à brac et marché de producteurs et d’artisans

Stade Ardenay-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous dès 8h au stade !

Buvette et restauration sur place. .

Stade Ardenay-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 30 23 90 amicale.sivos@gmail.com

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English :

L’événement Bric à brac et marché de producteurs et d’artisans Ardenay-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Perche Sarthois