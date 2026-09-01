AGENDA · Ardenay-sur-Mérize
Bric à brac et marché de producteurs et d’artisans Ardenay-sur-Mérize
dimanche 27 septembre 2026 · Ardenay-sur-Mérize
Informations pratiques
Ardenay-sur-Mérize
Bric à brac et marché de producteurs et d’artisans
Stade Ardenay-sur-Mérize Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous dès 8h au stade !
Buvette et restauration sur place. .
Stade Ardenay-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 30 23 90 amicale.sivos@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bric à brac et marché de producteurs et d’artisans Ardenay-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Ardenay-sur-Mérize (Sarthe)
- Journées du Patrimoine Église Ardenay-sur-Mérize 19 septembre 2026