Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Le dimanche 22 mars, de 8h à 17h, aura lieu le Bric à Brac organisé par l’association LES AUBÉPINES de l’Ehpad Les Genêts.

Les exposants alimentaires ne sont pas autorisées.

2.50€ le mètre

Buvette sur place

Renseignement et réservation par téléphone au 06 07 46 87 45 .

Avenue Georges Clemenceau Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 46 87 45

L’événement Bric à Brac Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-02-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE