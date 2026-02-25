Bric à Brac Illiers-Combray
Bric à Brac Illiers-Combray dimanche 22 mars 2026.
Avenue Georges Clemenceau Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Le dimanche 22 mars, de 8h à 17h, aura lieu le Bric à Brac organisé par l’association LES AUBÉPINES de l’Ehpad Les Genêts.
Les exposants alimentaires ne sont pas autorisées.
2.50€ le mètre
Buvette sur place
Renseignement et réservation par téléphone au 06 07 46 87 45 .
Avenue Georges Clemenceau Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 46 87 45
L’événement Bric à Brac Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-02-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE