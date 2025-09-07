Bric à brac Jaurès Le Mans

Bric à brac Jaurès Le Mans dimanche 7 septembre 2025.

Bric à brac Jaurès

Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le bric-à-brac Jaurès est un rendez-vous incontournable de la rentrée au Mans.

Dimanche 7 septembre, de 8 h à 18 h, des milliers de chineurs sont attendus tout au long de l’avenue Jaurès, au Mans, pour le traditionnel bric-à-brac de la rentrée. Déjà 430 exposants sont inscrits ! .

Avenue Jean Jaurès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 37 06 15 bricabracjaures@gmail.com

English :

The bric-à-brac Jaurès is a not-to-be-missed event in Le Mans.

German :

Der Bric-à-brac Jaurès ist ein fester Termin im Herbst in Le Mans.

Italiano :

Il bric-à-brac Jaurès è un evento autunnale da non perdere a Le Mans.

Espanol :

El bric-à-brac Jaurès es una cita ineludible del otoño en Le Mans.

L’événement Bric à brac Jaurès Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Le Mans