La Chapelle-Saint-Rémy

Bric à brac

parking de la salle des fêtes La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Restauration et buvette sur place. Organisé par l’USCR. .

parking de la salle des fêtes La Chapelle-Saint-Rémy 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 60 58 33

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English :

L’événement Bric à brac La Chapelle-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays Perche Sarthois