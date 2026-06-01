Bric à brac La Chapelle-Saint-Rémy
Bric à brac La Chapelle-Saint-Rémy dimanche 28 juin 2026.
La Chapelle-Saint-Rémy
Bric à brac
parking de la salle des fêtes La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Restauration et buvette sur place. Organisé par l’USCR. .
parking de la salle des fêtes La Chapelle-Saint-Rémy 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 60 58 33
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English :
L’événement Bric à brac La Chapelle-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays Perche Sarthois