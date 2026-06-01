Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bric à brac La Chapelle-Saint-Rémy

Bric à brac La Chapelle-Saint-Rémy dimanche 28 juin 2026.

Adresse : parking de la salle des fêtes

Ville : 72160 La Chapelle-Saint-Rémy

Département : Sarthe

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

La Chapelle-Saint-Rémy

Bric à brac

parking de la salle des fêtes La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Restauration et buvette sur place. Organisé par l’USCR.   .

parking de la salle des fêtes La Chapelle-Saint-Rémy 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 60 58 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bric à brac La Chapelle-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays Perche Sarthois