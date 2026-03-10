Bric à Brac

Place de la Chanterie Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Bric à brac par l’association ADEL à Laigné-Saint-Gervais, le dimanche 12 avril de 6h à 18h.

Bric à brac par l’association ADEL

à Laigné-Saint-Gervais

le dimanche 12 avril de 6h à 18h. .

Place de la Chanterie Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 23 76 32 adelaigne72@yahoo.fr

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English :

Bric à brac by the ADEL association in Laigné-Saint-Gervais, Sunday April 12 from 6am to 6pm.

L’événement Bric à Brac Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-03-10 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois