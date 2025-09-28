Bric à Brac ESAT Annexe « Les Chevaux Blancs » Loudun

ESAT Annexe « Les Chevaux Blancs » 45 Avenue de Ouagadougou Loudun Vienne

Venez découvrir notre brocante et passer un moment convivial à dénicher une multitude de trésors !

Buvette et restauration sur places saucisses, merguez, frites…

Animations tombola, maquillage pour enfants, panier à peser…

à 6h Exposants emplacement gratuit 4 mètres par exposant, sur inscription

Café offert pour bien démarrer la journée des exposants

Plus de 80 exposants !!

Entrée libre .

ESAT Annexe « Les Chevaux Blancs » 45 Avenue de Ouagadougou Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 09 09

