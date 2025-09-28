Bric à Brac ESAT Annexe « Les Chevaux Blancs » Loudun
ESAT Annexe « Les Chevaux Blancs » 45 Avenue de Ouagadougou Loudun Vienne
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Venez découvrir notre brocante et passer un moment convivial à dénicher une multitude de trésors !
Buvette et restauration sur places saucisses, merguez, frites…
Animations tombola, maquillage pour enfants, panier à peser…
à 6h Exposants emplacement gratuit 4 mètres par exposant, sur inscription
Café offert pour bien démarrer la journée des exposants
Plus de 80 exposants !!
Entrée libre .
ESAT Annexe « Les Chevaux Blancs » 45 Avenue de Ouagadougou Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 09 09
