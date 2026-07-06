Bric à Brac rue principale Maigné

Informations pratiques

Maigné

Bric à Brac

rue principale Terrain de Loisirs Maigné Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Bric à brac de Maigné

L’association Maigné en fête organise le Bric à brac de Maigné, le dimanche 13 septembre 2026, sur le terrain de loisirs au centre du village.

Nous accueillons les exposants dès 6h avec un café offert, nous vous placerons sur les emplacements au fur et à mesure de votre arrivée. Les véhicules sont attendus en haut de la rue de l’Egalité qui est inversée pour l’occasion, on peut y accéder à partir de la D31. (47°56’23.4?N 0°03’06.5?W)

En cas d’affluence, la rue principale, puis la rue de la Gée seront ouvertes aux exposants.

Nous accueillerons le public dès 8h jusqu’à 18h.

Sur place, nous vous proposons une buvette et une restauration avec un menu à 10€.

Infos pratiques:

Deux parkings gratuits sont à votre disposition, dans le village depuis la rue de l’Egalité en provenance de Vallon/Gée, et sur le terrain de loisirs de la Gée près de la rivière, depuis la D43 en provenance de Pirmil.

Exposants, vous pouvez vous inscrire soit en nous envoyant par la poste ou en déposant à la mairie de Maigné le bulletin d’inscription accompagné du règlement en chèque ou espèces, soit en vous inscrivant directement en ligne sur le site. Attention, actuellement l’assistante de la Mairie est indisponible, il faudra donc le plus souvent déposer votre inscription dans la boite aux lettres de la Mairie.

Pour toute question ou renseignement, nous vous invitons à vous rendre sur le contact ou alors à nous appeler au 06 56 67 57 08

Nous n’accueillerons pas les professionnels de l’alimentaire cette année. .

rue principale Terrain de Loisirs Maigné 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 56 67 57 08 maigneenfete@gmail.com

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English :

Bric à brac de Maigné

L’événement Bric à Brac Maigné a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT72