Bric-à-Brac & Marché d’Avoise Avoise
Bric-à-Brac & Marché d’Avoise Avoise dimanche 14 juin 2026.
Avoise
Bric-à-Brac & Marché d’Avoise
Place des Deux Fonds Avoise Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez dénicher de bonnes affaires !
Animations pour petits et grands château gonflable, pêche à la ligne, ambiance musicale et présence de la mascotte Caramel le matin et l’après-midi.
Buvette et restauration sur place. .
Place des Deux Fonds Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 14 81 51 avoise.en.fetes72@gmail.com
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L’événement Bric-à-Brac & Marché d’Avoise Avoise a été mis à jour le 2026-05-16 par Bureau d’information touristique de Sablé-sur-Sarthe