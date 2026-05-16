Avoise

Bric-à-Brac & Marché d’Avoise

Place des Deux Fonds Avoise Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez dénicher de bonnes affaires !

Animations pour petits et grands château gonflable, pêche à la ligne, ambiance musicale et présence de la mascotte Caramel le matin et l’après-midi.

Buvette et restauration sur place. .

Place des Deux Fonds Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 14 81 51 avoise.en.fetes72@gmail.com

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Come and pick up some bargains!

L’événement Bric-à-Brac & Marché d’Avoise Avoise a été mis à jour le 2026-05-16 par Bureau d’information touristique de Sablé-sur-Sarthe