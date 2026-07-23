Bric à Brac Mittainvilliers-Vérigny
dimanche 23 août 2026 · Mittainvilliers-Vérigny
Informations pratiques
Mittainvilliers-Vérigny
Bric à Brac
Mittainvilliers-Vérigny Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’association Bien Vivre à Vérigny organise son traditionnel Bric à Brac le dimanche 23 août.
Inscriptions avant le 17 août. .
Mittainvilliers-Vérigny 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bienvivreaverigny@gmail.com
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English :
The Bien Vivre %E0 V%E9rigny association is hosting its traditional Bric %E0 Brac on Sunday, August 23.
L’événement Bric à Brac Mittainvilliers-Vérigny a été mis à jour le 2026-07-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES