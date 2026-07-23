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AGENDA · Mittainvilliers-Vérigny

Bric à Brac Mittainvilliers-Vérigny

dimanche 23 août 2026 · Mittainvilliers-Vérigny

Bric à Brac Mittainvilliers-Vérigny

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
28190 Mittainvilliers-Vérigny
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Mittainvilliers-Vérigny

Bric à Brac

Mittainvilliers-Vérigny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :
2026-08-23

L’association Bien Vivre à Vérigny organise son traditionnel Bric à Brac le dimanche 23 août.
Inscriptions avant le 17 août.   .

Mittainvilliers-Vérigny 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   bienvivreaverigny@gmail.com

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English :

The Bien Vivre %E0 V%E9rigny association is hosting its traditional Bric %E0 Brac on Sunday, August 23.

L’événement Bric à Brac Mittainvilliers-Vérigny a été mis à jour le 2026-07-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES