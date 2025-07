Bric-à-Brac Pontvallain

Bric-à-Brac Pontvallain dimanche 31 août 2025.

Bric-à-Brac

23 rue Du Guesclin Pontvallain Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Dimanche 31 août 2025, de 8h à 17h, comme chaque année, le bric-à-brac, rendez-vous de la fin de l’été organisé par le Comité des fêtes de Pontvallain (Sarthe), Petite pause à la buvette et au coin restauration pour ceux qui le souhaitent.

Dimanche 31 août 2025, de 8h à 17h, comme chaque année, le bric-à-brac, rendez-vous de la fin de l’été organisé par le Comité des fêtes de Pontvallain (Sarthe), flânerie au milieu de petits trésors, des découvertes à la pelle, des bonnes affaires en perspective, peut-être…

Petite pause à la buvette et au coin restauration pour ceux qui le souhaitent. Jambon à l’os, chipolatas, merguez, frites, sandwiches pâté ou rillettes.

Bonne humeur et détente ! En famille, entre amis, en solo, venez chiner et passer une agréable journée à Pontvallain !

Possibilité de régler par TPE ou en espèces à la buvette et à la restauration.

Sur réservation (au 06 95 91 12 86) pour les exposants accueillis dès 6h par l’équipe. 1,50 € le mètre.

Fermeture du périmètre à 7h45 et réouverture à 16h45.

Parking exposants et visiteurs.

Dans les rues du centre bourg de Pontvallain. .

23 rue Du Guesclin Pontvallain 72510 Sarthe Pays de la Loire florence.drory@gmail.com

English :

Sunday August 31, 2025, from 8 a.m. to 5 p.m., as every year, the bric-à-brac, the end-of-summer event organized by the Comité des fêtes de Pontvallain (Sarthe), with a short break at the refreshment stand and food court for those who wish.

German :

Sonntag, 31. August 2025, von 8.00 bis 17.00 Uhr, wie jedes Jahr der Bric-à-brac, ein vom Festkomitee von Pontvallain (Sarthe) organisierter Spätsommertreff, Kleine Pause am Getränkestand und in der Restaurantecke für diejenigen, die es wünschen.

Italiano :

Domenica 31 agosto 2025, dalle 8.00 alle 17.00, come ogni anno, l’evento di fine estate del bric-à-brac organizzato dal Comité des fêtes de Pontvallain (Sarthe), con una breve pausa presso il punto di ristoro e l’angolo gastronomico per chi lo desidera.

Espanol :

Domingo 31 de agosto de 2025, de 8:00 a 17:00 h, como todos los años, fin de verano con la feria de baratijas organizada por el Comité des fêtes de Pontvallain (Sarthe), con una pequeña pausa en el puesto de refrescos y el rincón de comida para los que lo deseen.

L’événement Bric-à-Brac Pontvallain a été mis à jour le 2025-07-24 par CDT72