Bric à brac

Place de l’Eglise Prévelles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 07:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sans réservation 1€50 le mètre linéaire Buvette et restauration sur place Stands alimentaires non autorisés .

Place de l’Eglise Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 13 32

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English :

L’événement Bric à brac Prévelles a été mis à jour le 2026-03-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude