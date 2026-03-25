Bric à brac Prévelles
Bric à brac Prévelles samedi 25 avril 2026.
Bric à brac
Place de l’Eglise Prévelles Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 07:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Sans réservation 1€50 le mètre linéaire Buvette et restauration sur place Stands alimentaires non autorisés .
Place de l’Eglise Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 13 32
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English :
L’événement Bric à brac Prévelles a été mis à jour le 2026-03-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude