Puyréaux

Bric à brac

Rue des Pierrières Puyréaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

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Rue des Pierrières Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 78 54 43

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English :

L’événement Bric à brac Puyréaux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente