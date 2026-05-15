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Bric à brac Puyréaux

Bric à brac Puyréaux dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rue des Pierrières

Ville : 16230 Puyréaux

Département : Charente

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Puyréaux

Bric à brac

Rue des Pierrières Puyréaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

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Rue des Pierrières Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 78 54 43 

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English :

L’événement Bric à brac Puyréaux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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