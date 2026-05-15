Bric à brac Puyréaux
Bric à brac Puyréaux dimanche 7 juin 2026.
Puyréaux
Bric à brac
Rue des Pierrières Puyréaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
.
Rue des Pierrières Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 78 54 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bric à brac Puyréaux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Puyréaux (Charente)
- Fête de la famille Salle des fêtes Puyréaux 30 mai 2026