UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Arnoult-des-Bois

Bric-à-Brac Saint-Arnoult-des-Bois

dimanche 30 août 2026 · Saint-Arnoult-des-Bois

Bric-à-Brac Saint-Arnoult-des-Bois

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
28190 Saint-Arnoult-des-Bois
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Saint-Arnoult-des-Bois

Bric-à-Brac

Saint-Arnoult-des-Bois Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Bric-à-brac de Saint-Arnoult-des-Bois
Le dimanche 30 août, l’A.A.A de Saint-Arnoult-des-Bois, organise un bric-à-brac de 8h à 18h au coeur du village.

Restauration possible sur place.   .

Saint-Arnoult-des-Bois 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 05 01 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bric-a-brac in Saint-Arnoult-des-Bois

L’événement Bric-à-Brac Saint-Arnoult-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

À voir aussi à Saint-Arnoult-des-Bois (Eure-et-Loir)