Bric-à-Brac Saint-Arnoult-des-Bois
dimanche 30 août 2026 · Saint-Arnoult-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Arnoult-des-Bois
Bric-à-Brac
Saint-Arnoult-des-Bois Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Bric-à-brac de Saint-Arnoult-des-Bois
Le dimanche 30 août, l’A.A.A de Saint-Arnoult-des-Bois, organise un bric-à-brac de 8h à 18h au coeur du village.
Restauration possible sur place. .
Saint-Arnoult-des-Bois 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 05 01 38
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English :
Bric-a-brac in Saint-Arnoult-des-Bois
L’événement Bric-à-Brac Saint-Arnoult-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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