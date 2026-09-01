AGENDA · Saint-Denis-des-Puits
Bric à Brac Saint-Denis-des-Puits
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Denis-des-Puits
Informations pratiques
Saint-Denis-des-Puits
Bric à Brac
Saint-Denis-des-Puits Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Bric à Brac
Rendez-vous le 11 octobre 2026, de 7h à 17h, à Saint-Denis-des-Puits pour la 18ᵉ édition du bric-à-brac, avec restauration et buvette sur place. .
Saint-Denis-des-Puits 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 65 13 83
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English :
Bric à Brac
L’événement Bric à Brac Saint-Denis-des-Puits a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE