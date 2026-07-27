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AGENDA · Sceaux-sur-Huisne

Bric à brac Sceaux-sur-Huisne

dimanche 13 septembre 2026 · Sceaux-sur-Huisne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Plaine de loisirs
Ville
72160 Sceaux-sur-Huisne
Département
Sarthe
Tarif

Sceaux-sur-Huisne

Bric à brac

Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

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Plaine de loisirs Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 86 38 31 

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English :

L’événement Bric à brac Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays Perche Sarthois