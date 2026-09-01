AGENDA · La Chapelle
Bric à brac semi nocturne La Chapelle
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle
Informations pratiques
La Chapelle
Bric à brac semi nocturne
Le Bourg La Chapelle Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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Le Bourg La Chapelle 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 53 55 20
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English :
L’événement Bric à brac semi nocturne La Chapelle a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente