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AGENDA · La Chapelle

Bric à brac semi nocturne La Chapelle

samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
16140 La Chapelle
Département
Charente
Tarif

La Chapelle

Bric à brac semi nocturne

Le Bourg La Chapelle Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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Le Bourg La Chapelle 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 53 55 20 

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English :

L’événement Bric à brac semi nocturne La Chapelle a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente