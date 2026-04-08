Bric à Brac Souligné-Flacé
Bric à Brac Souligné-Flacé dimanche 3 mai 2026.
Souligné-Flacé
Bric à Brac
Terrain de Loisirs Souligné-Flacé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Venez faire de bonnes affaires !
Animations gratuites, jeux en bois et exposition de 2CV vous sont aussi proposés. Buvette et restauration sur place. .
Terrain de Loisirs Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 59 29 68 afl.souligne.flace@gmail.com
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English :
Come and do some good business!
L’événement Bric à Brac Souligné-Flacé a été mis à jour le 2026-04-08 par CDT72