Souligné-Flacé

Bric à Brac

Terrain de Loisirs Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez faire de bonnes affaires !

Animations gratuites, jeux en bois et exposition de 2CV vous sont aussi proposés. Buvette et restauration sur place. .

Terrain de Loisirs Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 59 29 68 afl.souligne.flace@gmail.com

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English :

Come and do some good business!

L’événement Bric à Brac Souligné-Flacé a été mis à jour le 2026-04-08 par CDT72