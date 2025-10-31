Bric à brac sur le clic-clac Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Si Maxime espérait passer une soirée tranquille en rentrant du boulot, il était bien loin du compte. Entre les avances de son colocataire excentrique, les magouilles de son voisinage, et une drag queen complètement survoltée, il ne manquait plus qu’un mort pour compléter le tableau. Entre quiproquos, portes qui claquent façon Vaudeville et comique de situation, laissez-vous embarquer dans cette comédie déjantée aux personnages hauts en couleurs !

Dès 12 ans. Durée 1h15. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

