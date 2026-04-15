Bric à Brac Tassillé
Bric à Brac Tassillé dimanche 24 mai 2026.
Tassillé
Bric à Brac
Rue Principale Tassillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez nombreux chiner et faire de bonnes affaires lors de notre bric à brac !
Objets en tout genre vêtements, jouets, vaisselle, déco, livres et bien plus encore ! .
Rue Principale Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 23 70 05 generations.mouvement.tassille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and bargain at our bric-à-brac!
L’événement Bric à Brac Tassillé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe