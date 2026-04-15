Tassillé

Bric à Brac

Rue Principale Tassillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez nombreux chiner et faire de bonnes affaires lors de notre bric à brac !

Objets en tout genre vêtements, jouets, vaisselle, déco, livres et bien plus encore ! .

Rue Principale Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 23 70 05 generations.mouvement.tassille@gmail.com

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English :

Come and bargain at our bric-à-brac!

L’événement Bric à Brac Tassillé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe