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Bric à Brac Tassillé

Bric à Brac Tassillé dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Rue Principale

Ville : 72540 Tassillé

Département : Sarthe

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Tassillé

Bric à Brac

Rue Principale Tassillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

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Rue Principale Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 23 70 05  generations.mouvement.tassille@gmail.com

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English :

Come and bargain at our bric-à-brac!

L’événement Bric à Brac Tassillé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe