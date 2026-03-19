Bric à Brac Salle des fêtes Val des Vignes

Bric à Brac

Salle des fêtes Péreuil Val des Vignes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez nombreux au Bric à Brac de Val des Vignes, accueil des exposants dès 6h30.

Profitez de la buvette et restauration sur place. Exposants en extérieur et intérieur.

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Salle des fêtes Péreuil Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 30 49 75

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English : Bric à Brac

Come along to the ‘Bric à Brac’ in Val des Vignes, where exhibitors are welcome from 6.30 am.

Take advantage of the refreshment bar and on-site catering. Indoor and outdoor exhibitors.

L’événement Bric à Brac Val des Vignes a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Sud Charente