AGENDA · Mellac
Bric à Brac, Vide Grenier Salle polyvalente Mellac
dimanche 11 octobre 2026 · Salle polyvalente · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Bric à Brac, Vide Grenier
Salle polyvalente Route de Saint-Thurien Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Bric à Brac, Vide Grenier, Marché aux puces.
Buvette & restauration sur place.
Vide grenier organisé par les Macareux darts et Chats sans toi. .
Salle polyvalente Route de Saint-Thurien Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 28 96 61 86
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English :
L’événement Bric à Brac, Vide Grenier Mellac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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