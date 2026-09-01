Bric à Brac, Vide Grenier Salle polyvalente Mellac

Informations pratiques

Mellac

Bric à Brac, Vide Grenier

Salle polyvalente Route de Saint-Thurien Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Bric à Brac, Vide Grenier, Marché aux puces.

Buvette & restauration sur place.

Vide grenier organisé par les Macareux darts et Chats sans toi. .

Salle polyvalente Route de Saint-Thurien Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 28 96 61 86

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English :

L’événement Bric à Brac, Vide Grenier Mellac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS