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AGENDA · Mellac

Bric à Brac, Vide Grenier Salle polyvalente Mellac

dimanche 11 octobre 2026 · Salle polyvalente · Mellac

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Route de Saint-Thurien
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Tarif

Mellac

Bric à Brac, Vide Grenier

Salle polyvalente Route de Saint-Thurien Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Bric à Brac, Vide Grenier, Marché aux puces.
Buvette & restauration sur place.
Vide grenier organisé par les Macareux darts et Chats sans toi.   .

Salle polyvalente Route de Saint-Thurien Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 28 96 61 86 

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English :

L’événement Bric à Brac, Vide Grenier Mellac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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