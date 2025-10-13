Bric à brac Salle Annie Girardot Vouziers
Bric à brac Salle Annie Girardot Vouziers jeudi 18 décembre 2025.
Bric à brac
Salle Annie Girardot Rue Henrionnet Vouziers Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-18
Bric à Brac est un spectacle musical et poétique sans parole, conçu pour le très jeune public.Bruno Bianchi, homme-orchestre, nous fait voyager dans un univers peuplé d’objets insolites montgolfière à chats, cabane de plage miniature, vélo en fil de fer, poissons suspendus…Chaque son déclenche une image, chaque objet devient instrument. Au fil du spectacle, les tableaux visuels et sonores s’enchaînent, emportant petits et grands dans un rêve éveillé, entre terre, mer et ciel. Une création douce, imagée et immersive, à la croisée de la musique, du théâtre d’objet et de la poésie.Durée 0h30Dès 1 anLa représentation du jeudi 17h30 sera suivie d’un goûter offert par les bénévoles de l’association culturelle Les Tourelles
.
Salle Annie Girardot Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr
English :
Bric à Brac is a musical and poetic show without words, designed for very young audiences. Bruno Bianchi, a one-man band, takes us on a journey through a universe populated by unusual objects: a cat hot-air balloon, a miniature beach hut, a wire bicycle, suspended fish… Each sound triggers an image, each object becomes an instrument. As the show unfolds, visual and aural tableaux follow one another, taking young and old into a waking dream, between land, sea and sky. A gentle, imaginative and immersive creation, at the crossroads of music, object theater and poetry.duration: 0:30 amFrom 1 year of ageThe performance on Thursday at 5:30 pm will be followed by a snack offered by the volunteers of the Les Tourelles cultural association
German :
Bric à Brac ist ein musikalisches und poetisches Schauspiel ohne Worte, das für ein sehr junges Publikum konzipiert wurde.Bruno Bianchi, ein Ein-Mann-Orchester, lässt uns in eine Welt voller ungewöhnlicher Gegenstände reisen: Katzenballon, Miniaturstrandhütte, Fahrrad aus Draht, aufgehängte Fische… Jeder Klang löst ein Bild aus, jeder Gegenstand wird zum Instrument. Im Laufe des Stücks reihen sich die visuellen und akustischen Bilder aneinander und entführen Groß und Klein in einen Wachtraum zwischen Erde, Meer und Himmel. Eine sanfte, bildhafte und eindringliche Kreation an der Schnittstelle von Musik, Objekttheater und Poesie.Dauer: 0h30Ab 1 JahrAuf die Vorstellung am Donnerstag, 17h30, folgt ein Imbiss, der von den Freiwilligen des Kulturvereins Les Tourelles angeboten wird
Italiano :
Bric à Brac è uno spettacolo musicale e poetico senza parole, pensato per un pubblico di giovanissimi. Bruno Bianchi, one-man-band, ci accompagna in un viaggio attraverso un mondo popolato da oggetti insoliti: una mongolfiera a forma di gatto, una capanna da spiaggia in miniatura, una bicicletta a filo, pesci appesi… Ogni suono innesca un’immagine, ogni oggetto diventa uno strumento. Nel corso dello spettacolo, un tableau visivo e sonoro si sussegue all’altro, portando grandi e piccini in un sogno ad occhi aperti di terra, mare e cielo. Una creazione delicata, fantasiosa e coinvolgente, all’incrocio tra musica, teatro d’oggetti e poesia.Durata: 0h30Da 1 anno di etàLo spettacolo di giovedì alle 17.30 sarà seguito da una merenda offerta dai volontari dell’associazione culturale Les Tourelles
Espanol :
Bric à Brac es un espectáculo musical y poético sin palabras, pensado para un público muy joven. Bruno Bianchi, un hombre orquesta, nos lleva de viaje por un mundo poblado de objetos insólitos: un globo aerostático de gato, una cabaña de playa en miniatura, una bicicleta de alambre, peces colgantes, etc. Cada sonido desencadena una imagen, cada objeto se convierte en un instrumento. A medida que se desarrolla el espectáculo, un cuadro visual y sonoro sigue a otro, llevando a pequeños y mayores a soñar despiertos por tierra, mar y cielo. Una creación suave, imaginativa y envolvente, en la encrucijada de la música, el teatro de objetos y la poesía.Duración: 0h30A partir de 1 añoEl espectáculo del jueves a las 17h30 irá seguido de una merienda ofrecida por los voluntarios de la asociación cultural Les Tourelles
L’événement Bric à brac Vouziers a été mis à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme