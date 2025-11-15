Bric à brac Salle Dieter-Trennheuser Yzeure
Bric à brac Salle Dieter-Trennheuser Yzeure samedi 15 novembre 2025.
Bric à brac
Salle Dieter-Trennheuser Les Ozières Yzeure Allier
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15
Vente au déballage organisée par la SPA du Bourbonnais.
Salle Dieter-Trennheuser Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 24 19 ste-protectrice-des-animaux0413@orange.fr
English :
Unpacking sale organized by the SPA du Bourbonnais.
German :
Trödelverkauf, organisiert vom Tierschutzverein SPA du Bourbonnais.
Italiano :
Vendita di disimballaggi organizzata dalla SPA du Bourbonnais.
Espanol :
Venta de desembalajes organizada por el SPA du Bourbonnais.
