Bric à brac Salle Dieter-Trennheuser Yzeure

Bric à brac

Salle Dieter-Trennheuser Les Ozières Yzeure Allier

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

Vente au déballage organisée par la SPA du Bourbonnais.

Salle Dieter-Trennheuser Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 24 19 ste-protectrice-des-animaux0413@orange.fr

English :

Unpacking sale organized by the SPA du Bourbonnais.

German :

Trödelverkauf, organisiert vom Tierschutzverein SPA du Bourbonnais.

Italiano :

Vendita di disimballaggi organizzata dalla SPA du Bourbonnais.

Espanol :

Venta de desembalajes organizada por el SPA du Bourbonnais.

