Bric à trac Trac 47 Scène ouverte théâtre Nérac

Bric à trac Trac 47 Scène ouverte théâtre

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le temps d’une soirée, des compagnies de théâtre amateur montent sur scène pour partager des extraits de leurs créations.

Improvisations, lectures, saynètes, poésie ou clown une programmation éclectique, rythmée et pleine de surprises

Chaque passage dure de 1 à 10 minutes, dans une ambiance conviviale, curieuse et bienveillante.

Une pause en milieu de soirée permettra de se rencontrer, d’échanger et de reprendre son souffle.

Venez découvrir la richesse du théâtre amateur local et soutenir celles et ceux qui font vivre la scène avec passion !.

Sur réservation / Entrée au chapeau .

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

