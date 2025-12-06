Bric à troc de Noël Église-Neuve-de-Vergt
Bric à troc de Noël Église-Neuve-de-Vergt samedi 6 décembre 2025.
Bric à troc de Noël
Salle des fêtes Église-Neuve-de-Vergt Dordogne
Bric à troc de Noël enfants ados organisé par la Clé en Pays Vernois à Eglise Neuve de Vergt samedi 6 décembre de 10h à 16h.
Puériculture, déco de Noël, livres, jouets, vêtements de 0 à 12 ans.
Salle des fêtes Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44 lacle-vergt@orange.fr
English : Bric à troc de Noël
Christmas swap meet for children/teenagers organised by La Clé en Pays Vernois at Eglise Neuve de Vergt on Saturday 6 December from 10am to 4pm.
Babycare items, Christmas decorations, books, toys, clothing for ages 0 to 12.
German : Bric à troc de Noël
Bric à troc de Noël enfants ados organisé par la Clé en Pays Vernois à Eglise Neuve de Vergt samedi 6 décembre de 10h à 16h.
Kinderpflege, Weihnachtsdekoration, Bücher, Spielzeug, Kleidung von 0 bis 12 Jahren.
Italiano :
Bric-à-brac natalizio per bambini e ragazzi organizzato da La Clé en Pays Vernois presso l’Eglise Neuve di Vergt sabato 6 dicembre dalle 10.00 alle 16.00.
Assistenza ai bambini, decorazioni natalizie, libri, giocattoli, vestiti da 0 a 12 anni.
Espanol : Bric à troc de Noël
Mercadillo navideño para niños y adolescentes organizado por Clé en Pays Vernois en Eglise Neuve de Vergt el sábado 6 de diciembre de 10:00 a 16:00.
Artículos de puericultura, decoración navideña, libros, juguetes, ropa para niños de 0 a 12 años.
