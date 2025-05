Bric & Broc Le week-end seconde main de BLIIIDA – Bliiida Metz, 10 mai 2025 00:00, Metz.

Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-05-10 00:00:00

fin : 2025-05-11

2025-05-10

Rendez-vouspour deux journées de vente de seconde main.

Pour le coup, on peut difficilement faire plus complet !

Entre notre brocante, la bourse aux vélos de Metz à Vélo et le vide-dressing par Beliose, c’est le moment idéal pour chiner la pépite de vos rêves ou le coup de cœur ultime !

Bourse aux vélosPlus d’informationsBrocanteVous souhaitez exposer, vous avez des pépites à vendre ?

C’est par ici !

Pour chiner, RDV dimanche 11 mai de 8h à 17h

Vide dressing

Proposé par Beliose.

Cabine d’essayage sur place.

Dénichez LA pièce originale le dimanche de 8h à 17h

Buvette et restauration

Sur place, UNIQUEMENT le dimancheTout public

English :

Meet us for two days of second-hand sales.

You can’t get much more comprehensive than this!

Between our flea market, the Metz à Vélo bike sale and the Beliose dress sale, it’s the perfect time to find the nugget of your dreams or the ultimate bargain!

Bourse aux vélosMore infoBrocanteYou’d like to exhibit, or have nuggets to sell?

This is the place!

To bargain, come Sunday May 11 from 8am to 5pm

Dressing room sale

Proposed by Beliose.

Fitting room on site.

Find THE original item on Sunday from 8am to 5pm

Refreshments and catering

On site, Sunday ONLY

German :

Treffen Sie sich für zwei Tage zum Verkauf von Second-Hand-Waren.

Es gibt kaum etwas, was es nicht gibt!

Zwischen unserem Flohmarkt, der Fahrradbörse von Metz à Vélo und dem Kleiderverkauf von Beliose ist dies der ideale Zeitpunkt, um nach dem Nugget Ihrer Träume oder dem ultimativen Hingucker zu stöbern!

FahrradbörseMehr InformationenBrocanteSie möchten ausstellen, haben Nuggets zu verkaufen?

Hier geht’s lang!

Für Schnäppchenjäger: Sonntag, 11. Mai von 8 bis 17 Uhr

Leere Kleiderschränke

Angeboten von Beliose.

Umkleidekabine vor Ort.

Entdecken Sie DAS Originalteil am Sonntag von 8 bis 17 Uhr

Getränke und Speisen

Vor Ort, NUR am Sonntag

Italiano :

Fissate un appuntamento per due giorni di vendite di seconda mano.

Non c’è niente di più completo!

Tra il nostro mercatino delle pulci, la vendita di biciclette Metz à Vélo e la vendita di abiti Beliose, è il momento perfetto per trovare la pepita dei vostri sogni o l’ultimo affare!

Mercatino delle biciclettePiù infoBrocanteVuoi esporre, hai delle pepite da vendere?

Questo è il posto giusto!

Per contrattare, venite domenica 11 maggio dalle 8.00 alle 17.00

Vendita di camerini

Organizzata da Beliose.

Sala d’esposizione in loco.

Trovate il capo originale domenica dalle 8.00 alle 17.00

Ristoro e cibo

In loco, SOLO domenica

Espanol :

Concierte una cita para dos días de ventas de segunda mano.

No hay nada más completo

Entre nuestro mercadillo, la venta de bicicletas Metz à Vélo y la venta de vestidos Beliose, es el momento perfecto para encontrar la pepita de sus sueños o la ganga definitiva

Mercadillo de bicicletasMás informaciónBrocante¿Quiere exponer, tiene pepitas que vender?

¡Este es el lugar!

Para regatear, acérquese el domingo 11 de mayo de 8.00 a 17.00 h

Venta de vestuario

Organizado por Beliose.

Probador in situ.

Encuentre EL artículo original el domingo de 8.00 a 17.00 h

Refrescos y comida

In situ, el domingo ÚNICAMENTE

L’événement Bric & Broc Le week-end seconde main de BLIIIDA Metz a été mis à jour le 2025-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ