Brick Expo Saint-Léger-de-Linières
Brick Expo Saint-Léger-de-Linières samedi 23 mai 2026.
Saint-Léger-de-Linières
Brick Expo
GARE DU PETIT ANJOU 9 route de Bouchemaine Saint J Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Grande exposition Lego et autres briques, atelier construction de la gare en Lego, démonstration de camions de chantiers télécommandés, Tombola avec Lego à gagner Découverte d’une gare historique du Petit Anjou restaurée. .
GARE DU PETIT ANJOU 9 route de Bouchemaine Saint J Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr
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English :
L’événement Brick Expo Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers
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