Saint-Léger-de-Linières

Brick Expo

GARE DU PETIT ANJOU 9 route de Bouchemaine Saint J Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Grande exposition Lego et autres briques, atelier construction de la gare en Lego, démonstration de camions de chantiers télécommandés, Tombola avec Lego à gagner Découverte d’une gare historique du Petit Anjou restaurée. .

GARE DU PETIT ANJOU 9 route de Bouchemaine Saint J Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brick Expo Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers