Brick’n Roll Maison de la Brique Musée de la Maison de la Brique Saint-Martin-d’Aubigny

samedi 22 août 2026 · Musée de la Maison de la Brique · Saint-Martin-d'Aubigny

Informations pratiques

Saint-Martin-d’Aubigny

Brick’n Roll Maison de la Brique

Musée de la Maison de la Brique 3, La briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Une soirée estivale placée sous le signe de la bonne humeur ! Concerts, théâtre humoristique, cuisson de briques en direct, visites guidées et animations vous attendent dès 18h. Une manifestation tout public à partager en famille ou entre amis. .

Musée de la Maison de la Brique 3, La briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 73 92 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

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English : Brick’n Roll Maison de la Brique

L’événement Brick’n Roll Maison de la Brique Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Ouest Centre Manche