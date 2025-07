Brick’n Roll La Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny

Brick’n Roll La Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny samedi 12 juillet 2025.

Brick’n Roll

La Maison de la brique 3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Brick’n Roll Une soirée festive à la Maison de la Brique !

Venez vivre une expérience unique entre patrimoine, jeux, musique et spectacle ! Dès 17h, petits et grands pourront participer à des ateliers de fabrication de mini-briques, des chasses au trésor, découvrir des briques artisanales françaises ou encore construire en Kapla.

Le programme se poursuit avec une visite guidée, une randonnée, un pique-nique en musique, un spectacle de théâtre en plein air… et un final spectaculaire avec la cuisson des briques au feu extérieur à la nuit tombée !

Gratuit, familial, convivial.

La Maison de la brique 3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 61 95 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

English : Brick’n Roll

Brick?n Roll? A festive evening at the Maison de la Brique!

Come and enjoy a unique experience combining heritage, games, music and entertainment! From 5pm, young and old alike can take part in mini-brick-making workshops, treasure hunts, discover artisanal French bricks or build with Kapla.

The program continues with a guided tour, a hike, a picnic with music, an open-air theater show? and a spectacular finale with the firing of bricks over an outdoor fire at nightfall!

Free, family-friendly.

German :

Brick?n Roll ? Ein festlicher Abend im Maison de la Brick!

Erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis zwischen Kulturerbe, Spielen, Musik und Show! Ab 17 Uhr können Groß und Klein an Workshops zur Herstellung von Mini-Ziegeln und Schatzsuchen teilnehmen, handgefertigte französische Ziegel entdecken oder mit Kapla bauen.

Das Programm geht weiter mit einer geführten Besichtigung, einer Wanderung, einem Picknick mit Musik, einer Theateraufführung unter freiem Himmel? und einem spektakulären Finale mit dem Brennen von Ziegelsteinen über offenem Feuer bei Einbruch der Dunkelheit!

Kostenlos, familienfreundlich, gesellig.

Italiano :

Brick’n Roll? Una serata di festa alla Maison de la Brique!

Venite a vivere un’esperienza unica che unisce patrimonio, giochi, musica e divertimento! A partire dalle 17.00, grandi e piccini potranno partecipare a mini laboratori di costruzione di mattoni, cacce al tesoro, scoprire i mattoni artigianali francesi e costruire con Kapla.

Il programma prosegue con una visita guidata, un’escursione, un picnic con musica, uno spettacolo teatrale all’aperto e un finale spettacolare con la cottura dei mattoni sul fuoco all’imbrunire!

Gratuito, adatto alle famiglie.

Espanol :

¿Brick?n Roll? ¡Una velada festiva en la Maison de la Brique!

Disfrute de una experiencia única que combina patrimonio, juegos, música y diversión A partir de las 17.00 h, grandes y pequeños podrán participar en mini talleres de fabricación de ladrillos, búsquedas del tesoro, descubrir los ladrillos artesanales franceses y construir con Kapla.

El programa continúa con una visita guiada, una excursión, un picnic con música, un espectáculo teatral al aire libre… ¡y un final espectacular con la cocción de los ladrillos en una hoguera al anochecer!

Gratuito, para toda la familia.

L’événement Brick’n Roll Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2025-07-03 par Côte Ouest Centre Manche