Bricks’Expo 3ème édition

9 route de Bouchemaine Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

2026-05-23 2026-05-24

A destination de tous les fans, petits et grands, des briques Lego et autres briquesdans des décors magnifiques.

Nouveauté 2026 construction de la gare en Lego par les visiteurs encadrés par l’association Brick en Mauges .

+33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr

