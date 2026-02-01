Brico-contes

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Lectures d’histoires pour les petites oreilles à partir de 6 ans, suivies d’un bricolage pour les petites mains.

Un atelier de création artistique autour d’un conte choisi, animé par les bénévoles. Dès 6 ans. Sur inscription.

Un moment doux et créatif autour des contes qui ont bercé notre enfance.

Les enfants sont invités à écouter des histoires adaptées à leur âge, avant de prolonger l’expérience par une activité artistique pensée pour stimuler l’imaginaire et la créativité.

Une animation conviviale, idéale pour partager un temps de découverte et d’expression en toute simplicité.

Dès 6 ans. .

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 92 70 biblio.griesheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Story readings for little ears aged 6 and over, followed by a craft for little hands.

An artistic creation workshop based on a chosen tale, led by volunteers. Ages 6 and up. Registration required.

L’événement Brico-contes Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile