Brico d’automne Rue de la Libération La Haye

Brico d’automne Rue de la Libération La Haye lundi 6 octobre 2025.

Brico d’automne

Rue de la Libération LA HAYE La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

Animation à partager en famille. Egalement l’occasion d’échanger avec d’autres familles .

Rue de la Libération LA HAYE La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38

English : Brico d’automne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brico d’automne La Haye a été mis à jour le 2025-08-14 par Côte Ouest Centre Manche